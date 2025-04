25 aprile e l'Italia del Dopoguerra, l'oltre mezzo milione di partigiani immaginari

Una valanga di domande nel dopoguerra per avere il Diploma Alexander, appendice burocratica di riconoscimento alla militanza e uno dei primi mattoni per la costruzione del mito apocrifo e a-storico dell’Italia liberata dai partigiani, leitmotiv improponibile nel resto d’Europa. Gli stracitati dati ufficiali dell’Archivio di Stato sono impietosi nello scarnificare la vulgata resistenziale, perché fotografano una situazione ben diversa da quella propagandata: 10.000 resistenti dopo l’8 settembre 1943, 30-40.000 a marzo 1944, 125.000 poco prima del 25 aprile e 250.000 dopo il 26, per diventare 350.000. Ma al momento di richiedere il certificato che assicurava una corsia preferenziale per il pubblico impiego e una piccola gratifica, i partigiani reali e sedicenti erano cresciuti sino all’abnorme cifra di circa 650.000, tra cui decine di migliaia di staffette donne, in numero superiore anche alle biciclette circolanti. Un esercito che, se fosse davvero esistito, in ipotesi avrebbe potuto ridurre a mal partito la Wehrmacht, rendendo non necessarie le due armate angloamericane, che peraltro la Campagna d’Italia la condussero come peggio non si poteva a detta dello stesso Winston Churchill. Quei 650.000 vennero scremati dalle apposite commissioni istituite per vagliare la pioggia di richieste tale da far sobbalzare dalla sedia il Maresciallo Harold Alexander che doveva firmare serialmente i diplomi.

Il riconoscimento venne applicato a 137.344 partigiani: neppure lo 0,3% dei 40 milioni di italiani. Già questo basterebbe a far scolorire il santino artificiale della resistenza di massa e dei liberatori dell’Italia, esposto sotto le bandiere egemoni dell’Associazione nazionale partigiani autoinvestitasi unica depositaria della memoria, della storia e da qualche tempo anche della Costituzione. L’Anpi già nei lontani 1948 e 1949 venne svuotata con due scissioni di tutte le altre anime politiche della lotta partigiana, proprio a causa della sua ortodossia comunista filosovietica: andarono via democristiani, monarchici, militari, autonomi, socialdemocratici, repubblicani, liberali e persino anarchici. Ma oggi le sigle Fivl (Federazione italiana volontari libertà) e Fiap (Federazione italiana associazioni partigiane) non dicono niente o quasi, fagocitate dall’onnipresente e monopolista Anpi imbottita di terze e quarte file dell’ultrasinistra, tale da avere oggi tanti iscritti quanti erano tutti i partigiani riconosciuti nel dopoguerra. Nominalmente ente morale, è fattualmente partito politico ausiliario che interviene su tutto, dalle crisi internazionali alle trivelle nell’Adriatico, in nome dell’antifascismo militante; il che significa vedere il fascismo ovunque non ci sia allineamento ai post-partigiani o non ci siano proprio loro a rilasciare patenti di democraticità, pretendere dichiarazioni giurate e spiegare la storia nelle scuole, sostituendosi a maestri e professori, trasformandosi in esperti col solo tocco taumaturgico al collo del fazzoletto tricolore d’ordinanza.