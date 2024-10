Avs, Angelo Bonelli propone una nuova patrimoniale: "A partire da 5 milioni di euro"

01 ottobre 2024 a

È un Angelo Bonelli più rosso che Verde quello che rievoca il fantasma della patrimoniale. Ospite di Un giorno da pecora - il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari - il deputato di Avs ha lanciato una nuova proposta. "A partire da chi ha 5 milioni di euro - ha spiegato il portavoce dei Verdi -, potrebbe essere una tassa dallo 0.2% che va a salire fino al 2%".

Ma lo show di Angelo Bonelli non si è limitato solo all'ospitata a Un giorno da pecora. Il portavoce dei Verdi è intervenuto alla Camera dei deputati per lanciare in invettiva contro il governo. "L'accanimento con cui il governo dice per l'ennesima volta 'No al salario minimo' evidenzia la linea della destra italiana che invece di fare la guerra alla povertà la fa ai poveri - ha tuonato Bonelli -. Lo si vede anche in altri provvedimenti come dimostra l'ignavia e l'ipocrisia di questa maggioranza nei confronti di chi oggi ha accumulato una grande ricchezza in questo Paese, come banche e - ha aggiunto - società energetiche".

"La fiscalità creativa di questo governo è arrivata a immaginare la tassa volontaria per chi ha accumulato decine e decine di miliardi, ovvero se ti va paghi se non ti vada pagare non lo fai - ha accusato Bonelli -. Nel frattempo la poverta' aumenta. Ecco questa - ha concluso - è la codardia di questa maggioranza di questa destra che sta costruendo una iniquità sociale inaccettabile in questo Paese".