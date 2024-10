Meloni, "grande soddisfazione": colpo grosso, Microsoft investe in Italia

02 ottobre 2024 a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi Brad Smith, il presidente di Microsoft. Nel corso del colloquio - si legge in una nota di Palazzo Chigi - Meloni ha espresso soddisfazione per l'importante investimento che Microsoft ha annunciato di realizzare in Italia per incrementare i data center necessari per sostenere la crescente richiesta di servizi di intelligenza artificiale.

Il rafforzamento delle capacità computazionali, facendo leva sulle eccellenze italiane dell'alta formazione e della ricerca, contribuirà a consolidare il ruolo dell'Italia come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le priorità del Piano Mattei per l'Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), iniziativa strategica lanciata in ambito G7.

L'incontro, che rientra in una serie di contatti del presidente Meloni con esponenti del settore dell'innovazione, ha inoltre consentito uno scambio di vedute sulle prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, alle opportunità da cogliere e ai rischi da prevenire.

Nella trasferta americana di fine settembre, oltre ad aver incontrato Elon Musk, patron di X, Tesla e SpaceX che l'ha premiata con il Global citizen Award, Meloni ha avuto modo di avere degli importanti faccia a faccia a New York con i principali nomi dell'industria hi-tech globale. A margine della 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite alla quale ha tenuto un discorso di 15 minuti, infatti, la premier italiana ha avuto colloqui con Sundar Pichai, ad di Alphabet, la holding di Google, Greg Brown, il numero uno del colosso delle telecomunicazioni Motorola, e Sam Altman, al timone di OpenAI, la società più avanzata nel campo dell'intelligenza artificiale. Focus che servivano a chiarire, spiegava una nota di Palazzo Chigi, "le prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale con particolare riferimento all'intelligenza artificiale". In questo senso, gli investimenti di italiani di Microsoft, gigante dell'informatica fondata da Bill Gates, sono il frutto di un lungo lavoro che Meloni ha cominciato fin da quando è diventata presidente del Consiglio.