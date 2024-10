Liguria, Bucci risponde a Morra: "La mia malattia? Il sistema immunitario lavora meglio"

04 ottobre 2024 a

“Mi hanno detto che il sistema immunitario lavora meglio, se c’è in circolo tanta adrenalina”: il sindaco di Genova e candidato del centrodestra in Liguria Marco Bucci ha risposto così, con ironia e anche una certa classe, a Nicola Morra. Quest'ultimo, ex senatore grillino, sul politico aveva detto: "Ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale, come dissi per la povera Jole Santelli in Calabria, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato”.

Parole indegne a cui Bucci, intervistato dal Foglio, ha risposto: "Non mi spingo a dire che sia una cura per il mio cancro; ma io quando lavoro mi sento meglio. E credo sia così per tanti altri malati oncologici”. Il candidato alle regionali ha detto di avere uno “spiritaccio”: “Quando lavoro mi sento meglio e io lavoro tanto, quindi mi sento benissimo”. E ancora: “Non penso che la mia malattia sia un tema politico. Mi sembra una stupidaggine”. Secondo Bucci, comunque, le parole di Morra non condizioneranno i liguri: “Loro sono come me. Io non avrei mai usato questo argomento contro un avversario”.

Infine, ha precisato: "Io mi sento benissimo, e ho parlato della mia malattia da subito, appena sono stato operato. Per trasparenza. Poi il resto, però, sono fatti miei". E su Morra: "Ha danneggiato solo se stesso. Non me. Sono altre le cose che mi turbano e mi fanno venire il voltastomaco. Più di Morra, mi dispiace che alcuni amici di Andrea Orlando, candidato del Pd, dicano cose false: sulle menzogne ho un senso di ribrezzo, di rigetto. Dicono che la diga è in ritardo. Che non abbiamo fatto nulla in passato. Dicono che non ci sono i finanziamenti… Ma come si fa? Ma è tutto sotto gli occhi di tutti!”.