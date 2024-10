Salvini e Orban sul palco? Gode Elon Musk: la sua reazione

06 ottobre 2024 a

Nonostante non fosse presente sul palco di fronte al pratone di Pontida, Elon Musk ha voluto comunque inviare il suo sostegno a Matteo Salvini e agli altri leader presenti. Il tycoon, al seguito invece del candidato repubblicano Donald Trump, ha postato un commento - naturalmente su X - sotto un tweet del presidente dell'Ungheria Viktor Orban. Una reazione con due emoji col fuoco che simboleggiano la vicinanza del miliardario ai temi trattati dal segretario del Carroccio.

“A leggere qualche giornale di sinistra qui c’era il raduno dei ‘bad guys’, degli estremisti, abbiamo parlato di progetto e di futuro contro l’unico estremismo che rimane. L’estremismo islamico è il cancro della Terra nel 2024. "Domani - ha spiegato il segretario della Lega - è il 7 ottobre e ci sono due 7 ottobre che vanno ricordati entrambi: quello dell'anno scorso, la più grande strage di civili ebrei dopo Hitler e il nazismo. Il secondo 7 ottobre di tanti anni fa, 1571, La Lega Santa sconfisse l'impero Ottomano: seppur in minoranza sconfissero l'avanza islamica. L'abbiamo fatto allora, lo faremo ancora oggi”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Pontida.

"Festeggiamo in Ungheria Salvini come un eroe perché ha chiuso i confini e difeso le case degli italiani". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban dal palco di Pontida. "Anzi, ha difeso l'Europa e meriterebbe una onorificenza e non procedimenti penali", ha continuato. Il processo Open Arms "è una vergogna, è una vergogna della sinistra e di tutta l'Europa. Matteo Salvini è un patriota europeo", ha aggiunto. "Mi sento bene qui con voi, è come se fossi a casa mia".

