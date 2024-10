Schlein e la patrimoniale per i super-ricchi: "Poi cosa si scopre", come ci frega il Pd

07 ottobre 2024 a

Il tema della giornata è ovviamente il 7 ottobre, "in tre sensi. L'anniversaro dell'orrendo eccidio di un anno fa; la guerra in corso con Israele alle prese con l'Iran oltre che coi suoi proxy Hamas e Hezbollah, ed è inutile girarci intorno, l'unico piano di pace è la sconfitta dell'Iran; fronte interno, le piazze italiane dei piccoli fan di Hamas".

Esordisce così Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Naturalmente, sottolinea il direttore editoriale di Libero, ne parlano tutti i giornali. "Chi sceglie l'apertura, chi una grande fascia, chi un inserto. Solo due giornali richiedono i tradizionali strumenti della potentissima lente di ingrandimento e del microscopio: uno è il Fatto quotidiano, con un inserto che... bisogna proprio cercarlo. E poi incredibilmente La Verità, che presenta la cosa come un fogliettone, in taglio basso di pagina 2".

Secondo tema di giornata la "Pontida internazionale". "I giornali però pompano Vannacci, che a onor del vero come vi racconta Fabio Rubini su Libero non è stato affatto la figura centrale della giornata. Ma c'è la sensazione che alcuni giornali vogliano tener viva la figura del generale. La parola più utilizzata è 'predellino'... Ma quale predellino?".

"Violentissima Repubblica, Francesco Merlo parla di fango. Non credo si riferisca al fango sulle scarpe del pratone". E poi Elly Schlein: "Ehhh, la Schlein non delude mai: è andata in tv per dire che ci vuole la patrimoniale, in Italia ce ne sono 11 ma ora serve quella per i super ricchi. Voi sapete come finisce con la sinistra su queste cose: si comincia dai super-ricchi poi si scopre che i super-ricchi siete voi. Ma la cosa più sconcertante è che la Schlein, dopo aver taciuto per 3 giorni sulle piazze antisemite e schivato l'argomento in tutti i modi, ha parlato di 'manifestazioni per lo più pacifiche'. Tanto valeva star zitta", avrebbe fatto una figura migliore.