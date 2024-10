Sondaggio Mentana, FdI in testa, squillo-Pd, chi precipita: ecco tutti i numeri

07 ottobre 2024 a

Enrico Mentana presenta anche questa sera i dati caldissimi del sondaggio Swg per Tg La7. I numeri snocciolati dal direttore del Tg La7 parlano chiaro: Fratelli d'Italia resta in testa alle intenzioni di voto degli italiani. Il partito di Giorgia Meloni perde uno 0,3 ma mantiene il primato con il 29,5 per cento. Il Pd sale al 22,7 per cento e guadagna lo 0,3 in sette giorni. Ma a precipitare è il Movimento Cinque Stelle massacrato dalle divisioni interne tra grillini e contiani.

Il Movimento di Giuseppi perde per strada lo 0,4 per cento e si abbassa a quota 11,4. Cresce Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani raggiunge l'8,7 per cento e guadagna nello spazio di sette giorni lo 0,4 per cento. In crescita anche la Lega che dopo Pontida raggiunge l'8,5 per cento con un +0,1. Campanello d'allarme per Sinistra Italiana e Verdi che scendono al 6,9 per cento lasciando per strada in una settimana lo 0,2 per cento. Azione di Carlo Calenda è sempre più in discesa dopo le ultime fuoriuscite e perde lo 0,2 per cento arrivando a quota 2,8. Ma non finisce qui. Italia Viva di Matteo Renzi ora è al 2,2 per cento con una flessione dello 0,3. Cresce dello 0,2 +Europa di Emma Bonino. Ecco qui di seguito nel dettaglio i dati: chi sale e chi scende.