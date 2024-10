Elly Schlein a L'Aria che tira: "Lascerò la politica, sogno di fare la regista"

10 ottobre 2024 a

Elly Schlein passa dal palco di J-Ax a L'Aria che tira. Prima il rap, poi la propaganda, solita, contro il governo. Nonostante il premier Meloni abbia già spiegato con un video sui social che il governo non aumenterà le tasse, che non ci saranno nuove tasse, che sul Superbonus ci saranno nuovi controlli su chi ha usato l'incentivo e che sulle accise ci sarà un riallineamento, ecco che la segretaria del Pd attacca il premier: "Nessun aumento delle tasse in manovra? Meloni mente sapendo di mentire. Il Piano strutturale di bilancio approvato in Cdm reca a pagina 116 l’allineamento delle accise diesel a quelle della benzina: parliamo di 3 miliardi in più dalle tasche di cittadini e imprese, 70 euro a famiglia. È una nuova ’tassa Melonì e non l’abbiamo inventata, ma l’abbiamo trovata scritta su un loro documento. Tutta la sua propaganda si è sbriciolata letteralmente, con aumenti senza nemmeno investire sulla mobilità sostenibile, quindi una tassa oltretutto regressiva".



Poi parla del suo incontro con J-Ax: "Così com’è’ è stato il primo Cd della mia vita, avevo 11 anni. Con Ax ci siamo conosciuti, mi aveva messo un like a un intervento con la Meloni in cui difendevo il salario minimo, lo ha colpito. Io gli ho risposto citando i primi pezzi dell’album. Quando mi è arrivato questo invito non ho potuto rifiutare. Non ho mai cantato in vita mia, ieri poi aveva finito tardi in Parlamento con un intervento duro, non ho provato, mi sono buttata".