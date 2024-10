Supermedia, FdI vola e il Pd sprofonda: ecco tutte le cifre

10 ottobre 2024 a

Se da una parte c'è chi vola dall'altra c'è chi sprofonda: dalla Supermedia Agi/YouTrend emerge un quadro politico molto chiaro che vede Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in testa con il 29,7% dei consensi, in aumento dello 0,5 rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Il partito della premier risulta essere ai massimi da febbraio 2023. La stessa percentuale, 0,5, è stata persa invece dal Pd di Elly Schlein nello stesso arco di tempo. I dem, infatti, sono scesi sotto al 23% rispetto al 26 settembre scorso, più di un punto sotto rispetto al risultato delle Europee: ora sono al 22,9%.

Sta riguadagnando terreno invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, cresciuto dello 0,1% e ora all'11,3. A seguire ci sono invece Forza Italia di Antonio Tajani che perde lo 0,2 e scende al 9,3%; la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,1 portandosi all'8,2%; e Verdi/Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 6,6%, con una perdita dello 0,1. Da segnalare che il partito di Carlo Calenda, Azione, scende sotto l'asticella del 3% per la prima volta in tre anni. Ora si trova al 2,8% dopo aver perso lo 0,3 in due settimane.

In fondo alla classifica, infine, ci sono Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (-0,2); +Europa stabile all'1,8; Noi Moderati all'1,1 (+0,2). Per quanto riguarda invece le coalizioni, il centrodestra è nettamente in testa col 48,3% e un incremento dello 0,4 rispetto all'ultima Supermedia; mentre il centrosinistra perde lo 0,4 e scende al 31,4%.