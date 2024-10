Tommaso Foti spiana Elly Schlein: "Perché deve cantare 'sono bugiarda'"

13 ottobre 2024 a

Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti risponde per le rime a Elly Schlein sulle accise che il governo intende livellare e non aumentare. L'esponente di FdI non usa giri di parole e afferma: "Appassionata di canto quale è, Schlein farebbe bene a intonare ’Sono bugiarda', perché sa di non dire la verità in merito al presunto aumento delle accise sul diesel. Come è stato rilevato in più occasioni, nelle precedenti Leggi di Bilancio del governo Meloni gli emendamenti del suo partito venivano coperti dalla riduzione dei sussidi ambientali dannosi - cosiddetti Sad - nei quali rientrano anche le accise che gravano sul gasolio e sulla benzina".

"Dichiarazioni fantasiose: sulle tasse solo balle". Meloni spegna la sinistra | Video

Poi Foti spiega il suo ragionamento: "Questo significa che il Pd, non altri, voleva aggravare i costi del diesel e della benzina. Continuare a mentire sui contenuti di una manovra che la maggioranza ancora non ha scritto è probabilmente l’ultimo escamotage di Schlein per provare a spostare l’attenzione dalla proposta dem di una nuova patrimoniale con cui vessare gli italiani. Rimandiamo al mittente le vacue accuse che la sinistra ’tassa e spendì rivolge al governo Meloni, impegnato a definire una Legge di Bilancio che rilanci l’economia, sostenga imprese e famiglie, senza chiedere loro nuovi sacrifici".