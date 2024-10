Spalletti fa il comizio insieme alla sinistra, "forse non gli è arrivata la notizia"

14 ottobre 2024 a

"Terzo tentativo di assassinio nei confronti di Donald Trump. Questa volta la sicurezza ha funzionato, ciò non toglie che però il fatto che da luglio, in 4 mesi ci siano stati tre tentativi di uccidere il candidato presidente è inquietante", sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero di oggi.

"Il fatto - prosegue il direttore editoriale di Libero - non è che venga particolarmente valorizzato dai giornali italiani, la notizia bisogna un po' cercarla". Questione Israele. "Resta a rischio la missione Unifil. Bisogna riprendere la lente di ingrandimento per trovare la notizia arrivata nella serata di domenica", l'attacco di Hezbollah su una città israeliana a sud di Haifa con decine di feriti.

“Dobbiamo dirlo agli israeliani”: Spalletti è un caso, messaggio politico prima del match

E non viene analizzato criticamente il comizio del ct della Nazionale Luciano Spalletti.: "Stasera si gioca Italia-Israele a Udine e che ha pensato bene di fare il commissario tecnico? Un bel comizio: ci sono tanti israeliani convinti che la guerra debba finire e noi dobbiamo convincerne altri. Bisognerà informare Spalletti che c'è stato il 7 ottobre, c'è un problema di terrorismo fondamentalista ma evidentemente la notizia non gli è giunta, né gliel'hanno fatta giungere i quotidiani italiani".

Spalletti, niente comizi: si candidi se ritiene ma non usi la Nazionale

Quotidiani che danno conto invece della telefonata tra Meloni e Netanyahu e dei toni molto critici contro Israele di Schlein e Prodi. "La notizia non particolarmente positiva per il governo italiano è che se uno toglie i nomi alle dichiarazioni di Meloni, Schlein e Prodi c'è il rischio di confonderle, di sovrapporle o di trovarle pressoché intercambiabili. Non mi sembra una bella notizia.