Vincenzo De Luca seppellisce il Pd: "Imbecilli, senza dignità"

14 ottobre 2024 a

a

a

"Il destino della Campania si decide in Campania, non a Roma. Se non lo hanno ancora capito lo ripeteremo con maggiore forza". Lo ha detto Vincenzo De Luca, intervenendo alla Festa dell'Unità del Sannio a Foiano di Val Fortore (Benevento). E quella del governatore è una nuova bordata a Elly Schlein e al suo Pd.

"In Campania - prosegue - all'ultimo congresso, il 70% non ha appoggiato la mozione Schlein. Il motivo del commissariamento del partito regionale è tutto qui. Una vergogna. Sono più di due anni che il partito è commissariato. Neanche nella Nord Corea di Kim Jong-Un, altro che democrazia".

Per il presidente della Regione, "un partito che non è in grado di rispettare la vita democratica al suo interno, non è credibile come forza di governo per l'Italia". De Luca torna poi ad attaccare frontalmente il commissario regionale del partito. "Ma si può immaginare di tenere un partito commissariato per due anni - si chiede lo sceriffo dem - se quello che hanno mandato a fare il commissario, tale Misiani, avesse un briciolo di dignità, si sarebbe dovuto dimettere immediatamente, dopo aver chiesto scusa ai militanti del Pd della Campania, perché questa non è un'associazione a delinquere. Si devono vergognare".

"Quando ha letto quelle parole...". Suicidio Pd: chi ha scatenato la guerra ta De Luca e Schlein

L'ex sindaco di Salerno lancia poi una serie di frecciate rivolte al partito nazionale, ribadendo per l'ennesima volta di volersi ricandidare per il terzo mandato. "Mantenendo il commissariamento in Campania - dice - a Roma pensano di far partire dei ricatti, di farci snervare e portarci all'esaurimento. Non perdete tempo, io mi candido comunque".

Il Pd, prosegue, è "un partito totalmente anomalo, che non può esistere in natura", perché "per il 90% abbiamo un gruppo dirigente che non ha nessun legame con il territorio, non ha il voto neanche della madre e si consente il lusso di attaccare il presidente di Regione più votato in Italia". A chi lo accusa di governare la Campania in virtù di un 'sistema di potere' costruito negli anni, De Luca replica cosi': "Il mio sistema di potere è la fatica - dice - il lavoro, il sangue che sto buttando in questa regione, è la mutilazione di vita che mi sono imposto per cambiare la Campania. E non accetterò che il futuro della Campania sia deciso da qualche imbecille".

"Non è credibile per governare l'Italia". Vincenzo De Luca fa esplodere il Pd, siluro su Schlein

Altro tema spinoso, l'indagine su Franco Alfieri, sindaco di Capaccio-Paestum, presidente della Provincia di Salerno e suo fedelissimo: "Sapete che in questi momenti, siccome c'è un problema giudiziario per il sindaco di Agropoli, qualcuno pensa di fare sciacallaggio. Miserabili, fate lavorare i magistrati. Fate le persone civili e ricordatevi sempre che dietro un indagato c'è una famiglia e ci sono dei figli", tuona De Luca tra gli applausi del militanti dem.