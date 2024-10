Sondaggio, FdI mette il turbo dopo due anni di governo: tutti i numeri

17 ottobre 2024 a

Continua l'ascesa di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al 30% delle preferenze a ben due anni dall'insediamento a Palazzo Chigi, con una crescita di quasi 4 punti rispetto alle politiche del settembre 2022: a confermare il trend positivo è l'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa in onda su Rai 1. A parte la conferma degli alti consensi per FdI, restano piuttosto stabili le altre forze politiche. Dietro il partito della premier, ecco il Pd di Elly Schlein con il 23,2%; mentre in terza posizione c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna un punto percentuale e si attesta all’11,6%.

A seguire ci sono Forza Italia di Antonio Tajani, stabile al 9%, e la Lega di Matteo Salvini all’8,8%. I due partiti di centrodestra, insomma, non appaiono poi così distanti. In fondo alla classifica si trovano invece l’Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli al 5,2%; Azione di Carlo Calenda al 3%; Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4%; + Europa all’1,7%. Molto alta la percentuale di indecisi e di astenuti: stando alla rilevazione di Euromedia Research, si tratterebbe della metà degli elettori. L’ultimo sondaggio Ipsos, risalente a due giorni fa, dava Fratelli d’Italia sempre in prima posizione con il 27,5%. Rimanendo nel centrodestra, c'erano poi Forza Italia al 9% e la Lega all’8,2%, mentre Noi moderati all’1%. Una forbice consistente di 2 punti e mezzo percentuali rispetto alla rilevazione dell’istituto diretto da Alessandra Ghisleri.