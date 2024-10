Manovra, l'affondo di Tommaso Foti: "Sinistra canterina, nessuna nuova tassa agli italiani"

16 ottobre 2024 a

"Alla faccia della sinistra canterina, nessuna nuova tassa per gli italiani. Schlein alias Cassandra oltre a paventare scenari oscuri, tra cui aumento delle accise, non ne azzecca una. Il governo Meloni, ormai da inizio mandato, mette al centro famiglie, imprese e lavoratori - ha spiegato in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti -. La prossima Legge di bilancio sarà come sempre una manovra oculata, pensata per i cittadini, con la riduzione strutturale delle tasse sui lavoratori".

"Confermato infatti il taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni - si legge ancora nella nota -. Oltre un miliardo e mezzo di investimenti per le famiglie: dal potenziamento del congedo parentale, all’assegno di mille euro per i nuovi nati, rafforzato l’incentivo per gli asili nido, rifinanziata con 500 milioni la carta ’Dedicata a tè, la tessera destinata all’acquisto di beni alimentari, carburante e trasporti pubblici. Infine, con i 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni, verranno destinati più fondi alla sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti. Possono cantare quanto vogliono - ha poi concluso -, ma non la canteranno agli italiani".

"Grazie alla determinazione del governo Meloni, la Manovra 2024 segna una svolta decisiva: sono stati tagliati gli sprechi ereditati dagli anni di cattiva gestione, liberando risorse fondamentali per sostenere famiglie, imprese e rafforzare il mondo del lavoro - ha commentato il deputato di FdI Luca Sbardella -. Inoltre, la spesa sanitaria è stata aumentata a livelli record, grazie a un uso più efficiente delle risorse. Con la sinistra, invece, lo Stato faceva regali miliardari alle banche, sottraendo risorse ai cittadini e penalizzando il sistema Paese. Oggi, il governo Meloni ha invertito questa rotta: sono le banche a finanziare l'aumento della spesa sanitaria, restituendo qualcosa alla collettività. Il risultato è chiaro: un sistema sanitario più forte, il livello più alto di spesa mai visto in Italia, e una gestione che mette al centro il futuro del Paese e il benessere dei suoi cittadini. Una Manovra - ha concluso - fatta con serietà e visione".