Tasse, cresce la busta paga di aprile: ecco tutte le cifre degli aumetni

In arrivo stipendi più alti. È l'effetto-manovra le cui agevolazioni diventano applicabili in busta paga e produrranno i primi effetti sugli stipendi di aprile. Almeno per una parte dei lavoratori che vedranno l’imposta sostitutiva del 5 per cento al posto dell’Irpef ordinaria e delle addizionali locali, riducendo il prelievo sugli incrementi retributivi concordati nel triennio 2024-2026.

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito complessivo fino a 33 mila euro. Ne restano esclusi, dunque, i dipendenti pubblici e chi supera la soglia di reddito. Cosa cambia dunque sulle buste paga? L’aumento netto varia in funzione del contratto applicato e dell’entità delle tranche già erogate. L’effetto comune - spiega Il Corriere della Sera - è la riduzione dell’imposta sugli aumenti, che rende leggermente più elevato il salario netto rispetto al regime ordinario.