Open Arms, "in piazza come cittadino libero": chi spunta a Palermo per sostenere Salvini

18 ottobre 2024 a

a

a

"Credo di essere un cittadino libero che va dove ritiene di dovere andare, manifestare la solidarietà a Matteo Salvini credo sia un atto doveroso per chi crede nella sua politica": a dirlo il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, presente alla manifestazione della Lega in piazza Politeama a Palermo. Manifestazione organizzata a sostegno del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms, dove rischia 6 anni di carcere con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Quando i cronisti hanno chiesto a Valditara se fosse opportuna la sua presenza in quel contesto come rappresentante delle istituzioni, lui ha risposto dicendo di essere un uomo libero.

In occasione dell'arringa della difesa di Salvini, rappresentata da Giulia Bongiorno, si sono radunati in piazza a Palermo diversi rappresentanti della Lega, tra cui i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli oltre a parlamentari nazionali e regionali del Carroccio. Presenti anche alcuni cittadini militanti del partito. "Colpevole di avere difeso l'Italia, art.52, la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini #iostoconSalvini", è la scritta che compare sulle magliette nere indossate dai manifestanti. Al centro della maglietta è stampato il volto di Salvini.

"Paura? Zero. La grandissima Giulia Bongiorno...": Open Arms, sfida totale di Salvini ai pma

Il ministro dei Trasporti è accusato di aver impedito lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla Open Arms e rimasti in mare al largo di Lampedusa per 19 giorni. Era il 2019 e Salvini era il titolare dell'Interno nel governo Conte I. Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dove si tiene l'udienza, sono presenti anche Oscar Camps, fondatore della ong spagnola Open Arms, e gli attivisti di Mediterranea saving humans.