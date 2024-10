4 di Sera, Isabella Tovaglieri smaschera le toghe: "Cosa stanno impedendo di fare all'Italia"

19 ottobre 2024 a

"Il modello Albania, che è stato tanto criticato all'inizio dall'Europa, oggi è guardato dall'Unione Europea come un paradigma da emulare": a dirlo l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri nello studio di 4 di Sera weekend su Rete 4. "E soprattutto - ha aggiunto l'eurodeputata del Carroccio - l'esternalizzazione dell'accoglienza va nel solco del nuovo patto per l'immigrazione che è stato votato a Bruxelles".

Tornando sulle recenti decisioni della magistratura, la Tovaglieri ha proseguito: "I giudici oggi hanno detto una cosa importantissima: non stanno sconfessando il modello albanese, ma dicendo loro - arrogandosi un diritto che non gli compete - quali paesi sono sicuri e quali no, e mi pare di capire che non ce ne sia nessuno tranne che l'Italia, stanno di fatto impedendo all'Italia di rimpatriare chi non ha diritto di restare qui".

A difendere a spada tratta la magistratura è stata invece Simona Bonafè del Pd, pure lei ospite del talk: "La magistratura fa il suo lavoro, nessuna entrata a gamba tesa nelle politiche del governo. Per farlo deve interpretare le norme europee e lo stesso protocollo siglato dal governo. Io piuttosto vedo semmai un governo che sta attaccando in maniera scomposta la magistratura, e questa cosa mi preoccupa molto perché fino a prova contraria ancora non siamo in Ungheria e ancora in questo paese c'è la separazione dei poteri".

