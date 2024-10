Matteo Salvini contro Luca e Paolo: "Tanta pena". E Bizzarri la butta in rissa: "Me sbatto i c***"

24 ottobre 2024 a

La consueta copertina di Di Martedì con Luca e Paolo ha fatto parecchio discutere. Come è noto il programma condotto da Giovanni Floris è sempre accompagnato da un monologo di Paolo Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nella copertina vengono affrontati tutti i temi della settimana, soprattutto quelli politici. Ma negli ultimi giorni la politica si intreccia e non poco con la Giustizia.

E come è noto qualche giorno fa il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini ha partecipato al processo Open Arms per l'arringa finale dell'avvocato Giulia Bongiorno. Sui social e sulle foto apparse tra le agenzie una mostra il ministro mentre varca la soglia dell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Una foto iconica che in poco tempo ha fatto il giro dei social. Ma a quanto pare proprio questo scatto ha attirato l'attenzione di Luca e Paolo che hanno commentato così la foto del ministro: "Salvini a testa alta? Sembra che si stia cac*** addosso...".

La risposta di Salvini non si è fatta attendere: "E questi sarebbero comici? Ognuno è libero di esprimersi liberamente, per carità, ma più che ridere questi “comici” fanno tanta, tanta pena… Venerdì 20 dicembre sarò in Tribunale ad attendere la sentenza a testa alta! Una condanna al carcere, per aver difeso la mia Italia, non mi spaventa. La “paura” la lascio volentieri a vigliacchi, sinistri e codardi". E a stretto giro è arrivata la replica di Luca Bizzarri: "Fa molta tenerezza quando un politico se la prende coi comici, ha detto che facciamo pena. Ci ha esposti alla gogna dei suoi social, io però vorrei dirlgi che della sua gogna social me ne sbatto i c...". Ora è scontro totale.