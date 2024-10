Liguria, Boschi contro Conte: "Non so come possa dormire la notte"

29 ottobre 2024 a

"Con Italia viva in coalizione il centrosinistra avrebbe vinto": Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, lo ha detto a proposito dell'esito del voto in Liguria, che ha visto trionfare il candidato di centrodestra Marco Bucci contro il dem Andrea Orlando. Il riferimento è ai veti di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle, che hanno costretto Italia Viva di Matteo Renzi a sfilarsi dalla partita in Liguria. Una mossa che, secondo la Boschi, avrebbe influenzato non poco il risultato delle urne.

Intervistata da Repubblica, la deputata renziana ha detto di non avere dubbi: "La sconfitta di Andrea Orlando è solo colpa di Giuseppe Conte". Una sentenza netta. "È finita per un pugno di voti. Ma se vogliamo fare i conti, alle europee la nostra lista ha preso 23.400 preferenze - ha continuato -. Matteo Renzi ha preso 6.500 preferenze e Raffaella Paita oltre 4.000. Con Italia viva in coalizione il centrosinistra avrebbe vinto e oggi Meloni dovrebbe spiegare una sconfitta molto amara. Invece il veto di Conte ha regalato la Liguria alla destra".

Dopo quanto successo in Liguria, ha aggiunto la Boschi, "spero solo che finalmente si capisca l'antifona. Senza il centro, cioè senza Italia viva, non si vince". Sul leader grillino, invece, ci è andata giù pesante: "Non so come possa dormire Conte questa notte: ha fatto perdere Orlando quando doveva essere una vittoria scontata dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ex presidente Giovanni Toti. Conte si è dimostrato il miglior alleato di Meloni oggi come è stato in passato il miglior alleato di Salvini". Nessuna colpa, invece, si dovrebbe imputare alla segretaria del Pd, Elly Schlein. "Lei più di così che poteva fare? - ha sentenziato la deputata -. E anche Orlando. La responsabilità politica è di chi ha messo un veto su di noi: Conte in primis, Calenda poi".

Simile il giudizio della Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva: "Hanno sbagliato un rigore a porta vuota, era quasi impossibile perdere, con noi in squadra non sarebbe successo". Intervistata da La Stampa, ha spiegato: "Se non costruisci una coalizione credibile, non ce la fai, serviva una vera anima riformista, non l'hanno capito".