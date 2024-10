L'Aria che tira, Nobili stronca Fratoianni e Bonelli: "Professionisti, ecco di che cosa"

30 ottobre 2024 a

a

a

"Sono i professionisti dei veti e delle sconfitte": Luciano Nobili di Italia Viva, in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto parlando dei due leader di sinistra, Fratoianni e Bonelli, e della sconfitta alle regionali in Liguria, dove il candidato dem Andrea Orlando è stato battuto da Marco Bucci del centrodestra. Il riferimento di Nobili è ai veti imposti da alcuni membri del campo largo, come il M5s, contro la presenza dei renziani nelle liste. Una mossa che, secondo gli esponenti di Iv, avrebbe influenzato non poco l'esito delle elezioni.

"Gli appassionati di gialli sanno che tre indizi fanno una prova, non credo che ci voglia Sherlock Holmes per capire che i veti contro Renzi hanno fatto perdere pure in Liguria, una partita giocabile", ha proseguito Nobili, ricordando altri due casi simili, ovvero le politiche del 2022 "in cui i veti contro Renzi hanno regalato il governo a Giorgia Meloni" e le regionali in Basilicata nel 2023 "in cui i veti contro Renzi e il centro hanno regalato la Basilicata alla Meloni".

"Si muore più traditi dalle pecore": Grillo umilia Conte e danza sul cadavere del M5s | Guarda

Sull'ex candidato dem alla presidenza della Liguria, invece, Nobili ha ammesso che "ha fatto una buona campagna elettorale, era sulla carta una partita apertissima, si è persa per poche migliaia di voti. Sarebbero bastate le sole preferenze raccolte da Renzi alle Europee, e non i voti di lista, per ribaltare il risultato. I signori dei veti hanno detto ancora una volta no, Orlando aveva sottoscritto l'apparentamento della lista, ma ci hanno sbattuti fuori. Il risultato è non che con Renzi si perde, ma che senza Renzi si perde". E infine: "Se il centrosinistra vuole tornare a vincere deve, come il centrodestra, avere un centro nella coalizione".

Nobili bacchetta il campo largo: "Professionisti dei veti e delle sconfitte", guarda qui il video