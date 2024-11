Giorgia Meloni gela l'inviata di La7: "Non ho altro da aggiungere"

04 novembre 2024 a

Lunedì 4 novembre, la Festa delle Forze Armate. Una ricorrenza celebrata al Villaggio Difesa a Roma, al Circo Massimo, tra eventi dimostrativi, simulazioni e sfilate. L'Italia onora i suoi militari e, all'evento, prende parte anche Giorgia Meloni.

Ovviamente, attorno al premier si raccolgono molti giornalisti. Tra loro anche quelli de La7, nel dettaglio Ludovica Ciriello, inviata de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo. Da par suo Meloni ai cronisti risponde sul 4 novembre: "Mi pare si sia molto attrezzati a stare al passo con i tempi, quindi è un bel modo per celebrare le nostre forze armate anche per far capire ai nostri cittadini il lavoro straordinario che fanno per tutti noi", conclude il presidente del Consiglio.

A quel punto ecco che si inserisce l'inviata di La7: "Mi risponde un attimo sullo scontro sulla magistratura. È partita una nave verso l'Albania, non sarebbe stato meglio aspettare la pronuncia della Corte europea? Il rischio è che si blocchino di nuovo". "Non è il momento, siamo al 4 novembre", fanno notare dall'entourage del premier. Già, l'ultima ossessione per una parte del giornalismo italiano, però, è l'Albania, lo stop imposto dai giudici, lo scontro serratissimo con la magistratura e - per ultimo - il ritorno in mare della nave Libra, che però potrebbe presto essere fermata una seconda volta, il tutto in attesa del parere della Corte europea sul decreto Paesi sicuri con cui il governo ha rimesso in moto il meccanismo dei centri albanesi.

In ogni caso, Meloni risponde. Ma solo per mettere in chiaro che questa è la giornata delle Forze Armate. Punto e stop. "Ragazzi, non ho altre dichiarazioni da fare. Ho fatto la dichiarazione sul 4 novembre e non ho altro da aggiungere oggi".

Si ritorna in studio e Parenzo chiosa: "Ludovica Ciriello giustamente la domanda al volo la ha fatta. Mi pare di capire però che oggi Giorgia Meloni vuole parlare solo di forze armate". O, forse, al contrario i giornalisti de La7 vogliono parlare solo dello scontro tra governo e magistratura...