Giorgia Meloni: "Cosa penso di Elon Musk", la frase dopo la telefonata

08 novembre 2024 a

a

a

Giorgia Meloni salda l'asse tra il nostro Paese e la nuova amministrazione Trump che da gennaio si accomoderà nuovamente alla Casa Bianca. E il premier ha anche ottimi rapporti con uno dei principali sostenitori della campagna di The Donald, Elon Musk. Il presidente del Consiglio, come è noto, ha anche un "canale privilegiato" grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra Elon Musk e Meloni, che lei definisce "un valore aggiunto in questo tempo, una persona che ha fatto delle cose straordinarie, delle cose importanti e penso che debba e possa essere un interlocutore, una persona con la quale confrontarsi".

E in questo quadro va anche messa a fuoco la telefonata tra il premier e l'imprenditore che ha rivoluzionato il mondo dell'auto e quello della tecnologia nello spazio. E così subito dopo aver sentito Trump al telefono, Giorgia Meloni, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto un colloquio proprio con Elon Musk. Alla base c'è un rapporto diretto e personale costruito nel tempo, tra incontri andati in scena a Roma tra palazzo Chigi e la kermesse Atreju, ma anche a New York dove proprio il patron di X è stato scelto da Meloni per la consegna del ’Global Citizens Award’ dell’Atlantic Council.

"Olaf è uno scemo". Musk, stoccata in tedesco: il suo tweet è un terremoto | Guarda

Ecco quindi che attraverso un messaggio social il presidente del Consiglio ha messo in evidenza le qualità dell’imprenditore sudafricano destinato ad entrare con un ruolo di peso nell’amministrazione Trump: "Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future". E del resto Musk avrebbe anche fatto sapere, secondo un retroscena de La Stampa, che in Europa gli Usa saranno rappresentati da Meloni. Un'incoronazione che di fatto fa già rosicare la sinistra.