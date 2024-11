"La Crimea è persa": lo stratega di Trump e gli scenari sulla guerra, cosa accadrà

10 novembre 2024 a

Secondo l'ex consigliere del presidente eletto Donald Trump, Bryan Lanza, la nuova amministrazione si concentrerà sul raggiungimento della pace in Ucraina piuttosto che consentire al paese di riconquistare il territorio occupato dalla Russia. "Se il presidente Zelensky si siede al tavolo e dice, beh, possiamo avere la pace solo se abbiamo la Crimea, ci dimostra che non fa sul serio", ha affermato in un'intervista alla Bbc.

"La Crimea e' andata" ha aggiunto. Lanza, che ha lavorato alla campagna presidenziale di Trump per il 2024, ha detto Trumop chiedera' a Zelensky la sua versione di una "visione realistica per la pace". La Russia ha annesso la penisola di Crimea nel 2014. Otto anni dopo, ha lanciato un'invasione su vasta scala dell'Ucraina e ha occupato il territorio nell'est del paese. Intanto la difesa aerea russa ha distrutto tre droni nei cieli della regione di Bryansk. Lo ha affermato il governatore Alexander Bogomaz sul suo canale Telegram. "Tre velivoli senza pilota del tipo ad ala fissa sono stati rilevati e distrutti dalle unità di difesa aerea del Ministero della Difesa russo", ha affermato il governatore. "I servizi operativi e di emergenza stanno lavorando sul sito", ha aggiunto