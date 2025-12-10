Referendum, sinistra kamikaze: chi scelgono come "volto di punta"

La sinistra si prepara a una campagna elettorale di fuoco per il no al referendum sulla Giustizia. In che modo? Scegliendo come volto di punta della sua "battaglia" Rosy Bindi. Lo si legge sul Fatto Quotidiano. A votare una sorta di comitato direttivo di questa campagna referendaria è La Via Maestra, il contenitore di cui fanno parte oltre cento associazioni, tra cui Libera e Acli, Libertà e Giustizia e Arci, con la Cgil in testa.

Il presidente dovrebbe essere Giovanni Bachelet, noto fisico nonché figlio di Vittorio, ucciso il 12 febbraio 1980 dalle Br sulle scale dell’Università Sapienza di Roma. Da sempre è vicino a Bindi: l ’ex ministra era con lui quando uccisero il padre. Chiamato da Romano Prodi nel febbraio 1995 a coordinare i nascenti Comitati per l’Italia che vogliamo, nel 2002 contribuì alla nascita dell’associazione Libertà e Giustizia e nel 2005 del comitato del No al referendum costituzionale sulle modifiche proposte dal governo Berlusconi. Nelle primarie fondative del Pd nel 2007 fu eletto proprio nella lista di Bindi e poi entrò alla Camera nel 2008. Il suo compito consisterà anche nel parlare con i partiti, che invece non faranno un comitato unico, ma si limiteranno a un coordinamento.