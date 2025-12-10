Affari Tuoi, il consiglio dopo la puntata a Cristina: "Cosa non devi mai fare"

Si accendono i riflettori nello studio di Affari Tuoi: come ogni sera è il momento dei pacchi, delle offerte del Dottore e della fortuna che decide le sorti dei concorrenti del game show campione di ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La puntata in onda martedì 9 dicembre arriva dopo la pausa per la Prima della Scala e segue la sfortunata performance di Cristina, rappresentante della Calabria, che nella precedente serata aveva chiuso con soli 10 euro, tornando a casa a mani vuote.

Stavolta a tentare la sorte è Luisa, portabandiera della Campania. Energica e piena di verve, racconta di lavorare “un po’” in gioielleria e di dedicarsi al ballo insieme al marito appena può. Accanto a lei c’è la figlia Giulia, che però non vive più in Italia. “Da quando è partita, ho un vuoto dentro”, confessa la concorrente. Giulia, diplomata in Italia, ha vissuto a Londra e ora risiede in Portogallo, pur mantenendo un forte accento campano.

Proprio questo dettaglio accende immediatamente il dibattito sui social: su X piovono commenti, tra cui uno particolarmente duro che critica il modo di parlare della giovane. La replica non tarda ad arrivare: “Avere un accento regionale non significa essere cafoni”, ribatte un altro utente. C’è anche chi scherza sull’esuberanza di Luisa, ma una volta smaltita la polemica iniziale, il gioco può finalmente entrare nel vivo. Infine, un consiglio direttamente da un telespettatore: ""Consiglio spassionato per i giocatori: non rivelate mai le vostre preferenze numeriche ad Affari Tuoi, il Dottore ci marcia per sue strategie di gioco, non dateli questo assist".