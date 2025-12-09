Otto e Mezzo, Travaglio sbotta con Gruber: "Ogni volta!", gelo a La7

Nella giornata di martedì 9 dicembre l'incontro a Palazzo Chigi tra Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni, l'Ucraina al centro, il piano per sostenere Kiev nel conflitto mosso dalla Russia ora che Donald Trump, sempre più, si sfila dall'affiancare l'Ucraina. Un incontro positivo, al termine del quale Meloni ha ribadito il "pieno sostegno" a Kiev e Zelensky ha spiegato di "fidarsi di Meloni".

Il tema tiene banco a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove ospite in collegamento c'è Marco Travaglio, uno dei protagonisti storici della trasmissione. E di "storico" c'è anche il breve ma incisivo litigio tra i due.

Parla il direttore del Fatto Quotidiano. E spiega: "Trump dice in maniera sgarbata quello che hanno detto e soprattutto fatto i suoi predecessori da 30 anni. Se c'è stato un salto nella storia c'è stato 30 anni fa e noi non ci siamo accorti perché prima usavano la vaselina. Ci hanno trascinato in uno scontro con la Russia...", ribadisce le sue posizioni Travaglio.