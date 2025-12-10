Libero logo
mercoledì 10 dicembre 2025
L'Eredità, il retroscena della Professoressa: "Le domande sul cartellino..."

Classe 1999, Linda Pani è la Professoressa dell'Eredità. È lei a raccontare qualche retroscena - e non solo - sul dietro le quinte del programma di Rai 1. In coppia da tempo con Greta Zuccarello, le due sono molto amiche anche nella vita di tutti i giorni. "Quello che si vede in tv è un decimo rispetto a quello che c'è dietro. Siamo amiche, dopo lavoro o stiamo insieme o facciamo videochiamate fino a notte fonda per parlare - ammette a Fanpage -. Abbiamo un rapporto stretto, intimo, e non ci sono filtri tra noi. Ho trovato un'amica, e sono contenta di condividere questo percorso con lei". 

Anche il clima nello studio, con Marco Liorni compreso, è dei migliori. La stessa Linda svela che "è tutto spontaneo, a parte quando si tratta di leggere le spiegazioni delle domande sul cartellino. C'è tanta fiducia da parte di Marco Liorni, e questa è la chiave vincente. Non c'è bisogno di preparare nulla, ci lascia carta bianca". 

La sua carriera non inizia però a L'Eredità bensì a Miss Italia nel 2017. "Sì, arrivai in finale. Quella fu la prima volta in cui calcai un palco televisivo. In quella occasione, però, era un contesto e un ambiente diverso. Ero piccola, avevo appena 18 anni. L'Eredità è la mia prima esperienza televisiva". 

