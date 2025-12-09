Atreju, Rutelli umilia la sinistra: "Passiamo alla prossima domanda"

"Scusi, una cosa a bruciapelo... ma lei si riconosce nel centrosinistra di oggi onestamente?". Basta una domanda per far esplodere il pubblico di Atreju. Nel corso della festa di Fratelli d'Italia che si sta svolgendo a Castel Sant'Angelo a Roma, è andato in scena un bel confronto tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli. Ma a un certo punto, Hoara Borselli ha chiesto all'ex sindaco di Roma una opinione sul campo largo a guida Elly Schlein.

E lui? "Faccia la domanda successiva a Fini", la risposta secca tra le risatine dei presenti. "La non risposta lei mi insegna che è una risposta", lo ha incalzato la conduttrice. "Hai fatto la felicità dei colleghi giornalisti", lo ha provocato Fini. "Invece Gianfranco, lei si riconosce nel centrodestra di oggi?", la domanda all'ex presidente della Camera. "Sì, mi sembra ovvio", ha ammesso lui.

- Si riconosce nella sinistra di oggi?

"Credo sia stato un confronto dignitoso, corretto e spero con vari spunti", ha spiegato all'Agi Rutelli, lasciando Atreju dopo il confronto sul palco con Gianfranco Fini. Incalzato sulla sua non risposta sul riconoscersi o meno nella sinistra di oggi, ha poi specificato: "Non ho detto che non mi riconosco, dico solo che debbono conquistare il mio voto come in tutte le elezioni democratiche". "Elly Schlein? Sono troppo rispettoso e non ho la minima intenzione di dare lezioni a nessuno. Dico solo che debbono convincermi come sempre in ogni elezione", ha chiosato.