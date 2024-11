Ignazio La Russa, la sparata di Sandro Ruotolo: "Recida il cordone ombelicale con MussolinI"

11 novembre 2024 a

Botta e risposta tra Ignazio La Russa e Sandro Ruotolo. "C’è un cordone ombelicale che la sinistra deve decidersi a recidere - aveva tuonato il presidente del Senato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera -. Non basta essere d’accordo su principi generali, come l’antifascismo, per unirsi a qualsiasi compagnia. Le compagnie bisogna scegliersele. O si finisce per offrire un ombrello ai violenti. La Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare, nel rispetto delle norme. Si può essere d’accordo oppure no con le ragioni di chi manifesta, ma non si può pretendere che si vietino quando le autorità preposte ne riconoscono la liceità - ha spiegato La Russa - E a Bologna la Questura ha autorizzato dando prescrizioni molto restrittive ai manifestanti di CasaPound".

Secondo La Russa, quando il premier Giorgia Meloni parla di una parte della sinistra che "foraggia i facinorosi" si riferisce a "quella parte di forze politiche troppo accomodanti, per esempio, con le forme di antisemitismo che vengono mascherate da iniziative in difesa della Palestina. Assistiamo a un allarmante rigurgito di antisemitismo. Io sono da sempre per La soluzione dei due popoli, due Stati. Ma a questo obiettivo non si lavora senza prendere le distanze da chi vuole La scomparsa di Israele". Sulle parole del ministro Matteo Salvini - "Chiudiamo i centri sociali occupati dai comunisti" - La Russa ha commentato: "Se sono luoghi nei quali si organizzano o si promuovono le violenze, sicuramente. Altrimenti no. E io non ho elementi decisivi per valutarlo".

Non si è fatta attendere la riposta di Sandro Ruotolo, che sui social ha accusato La Russa di avere simpatie per il Ventennio. ’La sinistra deve recidere il cordone ombelicale con certe compagni tuona il presidente del Senato Ignazio La Russa che non dice nulla sulle camicie nere che hanno manifestato a Bologna. Del resto il suo Governo non vuole mettere fuorilegge Forza Nuova e Casapound. Ma poi il presidente del Senato ha reciso il suo cordone ombelicale con Benito Mussolini?".