Alessandra Ghisleri, previsione sul voto in Umbria: "Se Schlein perde, il suo spazio verrà ridotto"

È partito il conto alla rovescia in vista delle elezioni regionali in Umbria, atteso per domenica 17 e lunedì 18 novembre. Ma il fantasma della Liguria aleggia sul Partito democratico. E, in particolare, su Elly Schlein. Per Alessandra Ghisleri, in collegamento con Tagadà nella puntata di lunedì 11 novembre su La7, il voto cambierà le sorti della segretaria dem. In caso di sconfitta, "le altre correnti le chiederanno conto e il suo spazio di manovra verrà ridotto perché il Pd è una confederazione di correnti". Insomma, con l'ennesima batosta elettorale il ruolo di Schlein vacilla.

Non a caso in questi giorni la dem ha chiesto ai suoi di non alimentare scontri e neppure polemiche. Un avvertimento tardivo se si considera lo scontro tutto interno al partito, quello sul terzo mandato. Uno scontro che ha visto il botta e risposta con il governatore campano Vincenzo De Luca e che ha visto Nicola Fratoianni correre in soccorso di Schlein.

"Le elezioni regionali in Umbria sono importantissime, noi veniamo ad affiancare una bravissima candidata, Stefania Proietti, che ha dimostrato già da sindaca di Assisi di sapere stare vicina ai bisogni delle persone, di dare risposte concrete, poca retorica e tanti fatti. Stefania ha messo come priorità di questa campagna elettorale la sanità pubblica, perché ci sono 4 milioni e mezzo di italiani, tra cui moltissimi umbri, che non riescono più a curarsi", ha commentato Schlein palesando i suoi timori per un'eventuale sconfitta.