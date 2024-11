Sondaggio Dire-Tecnè, Pd e Sinistra italiana in forte calo. Chi arriva sul "podio"

12 novembre 2024 a

Brutte notizie per l'opposizione. Partito democratico e Sinistra italiana devono fare i conti con i sondaggi. L'ultimo, realizzato dall'Istituto Dire-Tecnè, vede le due forze politiche in continua discesa. I dem, solo nell'ultimo mese, hanno perso quasi un punto piazzandosi al 22,8 per cento. In particolare il Pd di Elly Schlein si allontana di circa sette punti da Fratelli d'Italia e registra un -0,8 per cento di voti negli ultimi 31 giorni.

Rimane invece saldamente al primo posto Giorgia Meloni. FdI vanta un 29,5 per cento e sfiora la soglia del 30. Terzo posto invece per Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani ottiene l'11,3 per cento con una crescita dello 0,1 per cento in un mese. Va bene anche il Movimento 5 stelle, in crescita al 10,7 per cento con un +0,5 nell'ultimo mese.

E ancora, segue la Lega salita all'8,6 per cento. Così facendo il Carroccio è in aumento dello 0,5. Altro risultato negativo nell'opposizione è quello di Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,1 per cento. Il calo è dello 0,5, ma il timore è che sia solo l'inizio. Tra i fanalini di coda spunta Azione di Carlo Calenda, che scende al 2,5 per cento, uno dei suoi risultati peggiori negli ultimi anni, perdendo un ulteriore 0,3. Al contrario, Italia viva di Matteo Renzi cresce al 2,4 guadagnando lo 0,4. Infine, ecco +Europa che arriva al 2 per cento con un aumento dello 0,2.