4 di Sera, Bignami sui migranti non trattenuti in Albania: "Cosa c'è nella testa delle toghe"

"Questo governo è stato scelto con un programma sull'immigrazione molto chiaro: difendere i confini e garantire la sicurezza dei cittadini": Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, commentando l'ultima sentenza con cui il tribunale civile di Roma ha deciso di non convalidare il trattenimento di sette migranti, egiziani e bengalesi, in Albania, dove erano già stati portati come previsto dal protocollo firmato nelle settimane scorse dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama.

"Invece questi giudici, che evidentemente pensano di essere sopra il legislatore, disapplicano le leggi con un'interpretazione del diritto stiracchiata perché nella loro testa c'è che i migranti vanno accolti tutti e bisogna farli venir tutti", ha proseguito Bignami. Diversa l'opinione di Irene Tinagli del Pd, anche lei ospite in collegamento del talk. "Non penso che nessuno stia impedendo a questo governo di realizzare le sue mirabolanti promesse elettorali - ha detto - ci pensano da soli, anche perché senza bisogno della magistratura, il problema non lo risolvono traghettando 6 persone alla volta o una dozzina in un mese. Solo ieri ne sono sbarcati 506, quindi non dovrebbero prendersela con la magistratura".

