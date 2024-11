Mattarella risponde a Musk: "Rispettare la sovranità, l'Italia sa badare a se stessa"

13 novembre 2024 a

Alla fine arriva anche la risposta di Sergio Mattarella a Elon Musk. Il presidente della Repubblica interviene nella polemica politica tra la sinistra italiana e il magnate di X, che nelle scorse ore aveva tuonato con un perentorio "quei giudici se ne devono andare" riguardo alle toghe che hanno deliberato nei giorni scorsi per bloccare il trasferimento dei migranti irregolari negli hub costruiti in Albania in base all'accordo intercorso tra i governi di Roma e Tirana.

In una nota del Quirinale, il capo dello Stato mettei puntini sulle "i" sottolineando come l'Italia sia "un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione'". La risposta di Mattarella è in un certo senso obbligata, essendo anche a capo e garante delle toghe italiane in qualità di guida del Consiglio superiore della Magistratura.

Quindi il presidente continua, senza mai citare esplicitamente Musk: "Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni".

Nella notte, a questo fa riferimento il presidente, Musk ha ricevuto dal neo-presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'incarico di super-responsabile del Dipartimento per l'efficienza governativa, con l'obiettivo di tagliare la burocrazia e ottenere uno "smaller government", un governo più leggero, agile e snello. Musk ha già commentato, ovviamente su X, social che possiede, rivolgendosi direttamente agli americani: "Ogni volta che pensate che stiamo tagliando qualcosa di importante o non tagliando qualcosa di sprecato, fatecelo sapere!". Quindi ha promesso di stilare una "classifica per le spese più follemente stupide dei vostri soldi delle tasse", aggiungendo che "questo sarà sia estremamente tragico che estremamente divertente".