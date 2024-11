Vannacci sospeso per undici mesi: la conferma del Tar

14 novembre 2024 a

Il Tar del Lazio ha confermato la sospensione disciplinare del generale Roberto Vannacci per 11 mesi, disposta a febbraio dal Ministero della Difesa: i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dell’eurodeputato della Lega. Sempre ieri, invece, il Gip del Tribunale militare di Roma ha archiviato il procedimento penale militare per l’ipotizzato reato di truffa militare, accogliendo integralmente la richiesta avanzata dalla Procura Militare di Roma. Tale procedimento era stato instaurato in riferimento a una presunta truffa concernente le indennità di missione legate alla presenza della moglie del generale Vannacci in Russia, quando il marito ricopriva la carica di Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia. «Felice della decisione del Gip» dice Vannacci, «non condivido la decisione del Tar e preannuncio che ci rivolgeremo al Consiglio di Stato sino ad arrivare alla Corte Europea dei diritti dell’uomo».