Perché in Italia è inutile sfilare in reggiseno

A Bologna è andata in scena l’imitazione del gesto di ribellione della studentessa di Teheran che si è tolta gli abiti, restando in mutande e reggiseno, per protestare contro il regime iraniano e la polizia morale che impone alle donne di essere obbedienti e velate.

Durante il corteo degli studenti mobilitati per il “No Meloni day” dieci ragazze sono rimaste in reggiseno e alcune in mutande accusando il patriarcato «che ci penalizza costantemente per come siamo e come ci esprimiamo, che ci rende oggetti prive di voci, non solo a scuola ma anche in ambito lavorativo e domestico».