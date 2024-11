Elly Schlein, dove l'hanno beccata giovedì sera "con la sua storica intima amica" due giorni prima del voto

16 novembre 2024 a

a

a

"Domenica e lunedì si vota in Emilia-Romagna e in Umbria. Un grande in bocca al lupo a due splendide persone: i nostri candidati presidente Michele De Pascale e Stefania Proietti, due ottimi sindaci che coniugano grande capacità amministrativa, umanità e visione di futuro. Un enorme augurio alle candidate e candidati del Partito Democratico per i consigli regionali, e a ciascuna delle liste delle coalizioni di tutte le forze civiche e politiche alternative alla destra con cui sosteniamo Michele e Stefania! Forza!".

Per Elly Schlein è stato un venerdì intenso: il collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, al mattino, per dire che lei ha provato a chiamare Giorgia Meloni e chiarire su Raffaele Fitto, ma la premier non le ha risposto. Poi le violenze di piazza di studenti, centri sociali e proPal nel "No Meloni Day", con tanto di faccia insanguinata della stessa segretaria Pd, perché odio e rabbia finiscono per colpire tutti. E un imbarazzato silenzio rotto solo nel pomeriggio, per esprimere la (ovvia) solidarietà ai poliziotti feriti. Quindi la corsa "disperata" a Terni, nell'ultimo giorno utile di campagna elettorale per tirare la volata alla candidata Proietti insieme a Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Segno che la partita in Umbria è assai complicata.

Schlein e Conte, corsa disperata a Terni nell'ultimo giorno utile. Rumors dall'urna: sta per accadere qualcosa di clamoroso?

Qualche ora prima, però, Elly aveva pensato bene di "staccare la spina", prendersi qualche ora di svago dalle angustie pre-urna. Ed è Dagospia a svelare l'arcano: "Cosa tira più di un carro di buoi? Ce lo spiega Elly Schlein", è il malizioso lancio del sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino.

Sconcerto nel Pd, l'ora della nanna: come beccano Prodi all'ultimo comizio di De Pascale | Guarda

"A due giorni dal voto in Emilia Romagna e in Umbria, la segretaria multigender del Pd si è scapicollata con la sua intima e storia amica Paola Turci al concerto di Emma Marrone" a Roma. Quindi Dago ricorda "la foto del luglio 2019 di Elly con la ex di Francesca Pascale" e il video-cult della segretaria che balla sulle note di Apnea della stessa Emma al Gay Pride. "E poi dicono che uno si butta a destra...".