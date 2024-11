Report, il documento con cui FdI inchioda la trasmissione: "Da giornalismo d'inchiesta a barzelletta"

17 novembre 2024 a

a

a

Fratelli d'Italia risponde a Report. La trasmissione andrà in onda domenica 17 novembre su Rai 3. Tra i temi? Il Piano Mattei, ossia il progetto per l'Africa di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento dell'Italia per rafforzare e rinnovare i legami con il continente. La trasmissione, nell'anticipare gli argomenti su X, afferma: "Il Piano Mattei è la bandiera politica del Governo Meloni. Un piano da 5,5 miliardi per sostenere progetti di sviluppo in Africa per di ridurre le ondate migratorie verso l’Italia. Per molti il Piano è stato ispirato dall’ad di Eni, Claudio Descalzi".

Immediata però la replica del partito di Giorgia Meloni: "Da giornalismo d’inchiesta a barzelletta. Potevate almeno leggervi il programma elettorale di FdI del 2022, dove si annuncia l’intenzione di volere promuovere una 'formula Mattei per l’Africa'. Anche stavolta avete perso una buona occasione per fare corretta informazione".

Ma il Piano Mattei non è l'unico tema su cui si soffermerà la trasmissione. Report tornerà sull'omicidio di Giulio Regeni, in quanto alle spalle della ricerca di verità sulla morte del ricercatore italiano si è innescato uno scontro geopolitico che ha coinvolto non solo l'Italia e l'Egitto ma anche il Kenya. Il motivo? Qui si trova il testimone eccellente del processo, l'uomo che potrebbe inchiodare alle sue responsabilità il Maggiore Magdi Sharif, uno dei quattro egiziani accusati dell'omicidio.