Proietti canta "Bella Ciao", De Pascale abbassa i toni

Sandra e Raimondo. L’arruffapopolo e il dialogante. L’arrabbiata e il sereno. Le varianti delle vittoria della sinistra in Umbria ed Emilia Romagna colpiscono assai, con gli atteggiamenti contrapposti dei due vincitori, entrambi neogovernatori di regione. No, non vogliamo dipingere per forza negativamente Stefania Proietti, che probabilmente si è sfogata dopo la vittoria che ha dovuto letteralmente conquistare; ma quanta differenza col suo collega di Ravenna, assolutamente indisponibile ad infierire sugli avversari. Non sembra nemmeno comunista, Michele De Pascale («Lo è, lo è», sibila chi lo conosce come un sornione pronto ad azzannare la preda...). (...)



