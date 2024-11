Sondaggio Supermedia, per la Lega "il miglior dato dalle Europee": tutte le cifre

21 novembre 2024 a

Eccoci all'ultima Supermedia Agi/YouTrend, che però non tiene conto delle regionali del 17 e 18 novembre in Emilia Romagna e Umbria, dove hanno vinto due candidati del centrosinistra, Michele de Pascale e Stefania Proietti. In attesa di capire se questi esiti abbiano avuto delle conseguenze sui sondaggi, la Supermedia vede una lieve flessione per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che perde lo 0,4% rispetto alla Supermedia di due settimane fa, restando comunque primo partito. Mentre la Lega di Matteo Salvini registra il suo miglior dato dalle Europee. Stabile il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, all’11,4% per la quarta volta nelle ultime cinque settimane.

Nel dettaglio, dunque, FdI è al 29,1%. A seguire c'è il Partito democratico di Elly Schlein che sale leggermente, dello 0,1, e si porta al 22,8%; mentre al terzo posto ci sono i grillini fermi all'11,4. Subito dopo ecco Forza Italia di Antonio Tajani stabile al 9,2%; il Carroccio all'8,9, su dello 0,2; e l'Alleanza Verdi/Sinistra che aumenta dello 0,3 e sale così al 6,4%. Infine, i partiti minori: Azione di Carlo Calenda vede un incremento dello 0,1 e una percentuale di consensi pari al 2,7; Italia Viva invece è al 2,2% con una perdita dello 0,2; +Europa perde lo 0,1 e cala al 2; Noi Moderati stabile allo 0,9%.

Per quanto riguarda le coalizioni, invece, il centrodestra è sempre in netto vantaggio sulle opposizioni. Registra, infatti, il 48,2% con un lieve calo (-0,1). Il centrosinistra, invece, è sotto di 17 punti: è al 31,2 con un aumento dei consensi dello 0,3.