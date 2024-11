Il video su Roma di Elon Musk umilia Gualtieri: "Ma almeno una calamita?", 90 secondi tutti da godere

24 novembre 2024 a





Un video con un drona sta facendo dannare Roberto Gualtieri. La clip postata da Elon Musk che esalta dall'alto la bellezza e la grandezza di Roma sta letteralmente volando sui social con almeno 70milioni di visualizzazioni. Nel video, che potete vedere qui sotto, è possibile apprezzare tutti i monumenti della Capitale ma anche quello skyline storico che lascia senza fiato.

La clip ha suscitato diverse polemiche proprio sul sindaco, come sottolinea ilSecolod'Italia. "Almeno con una calamita potrebbe regalargliela”, scrive qualche utente su X tirando in ballo il sindaco Gualtieri. In tanti hanno ironizzato su quanto speso dal Comune di Roma per la promozione della città quando "gratis" Musk ha portato la Capitale in giro per il mondo con un semplice tweet. Il video, realizzato con un drone, immortala vedute panoramiche di Colosseo, Altare della Patria e piazza San Pietro. La passione di Elon Musk per Roma è stata esternata in più occasioni.

Poche ore prima il patron di Tesla aveva pubblicato su X un post dal titolo: “L’America è la nuova Roma”. Il tutto mettendo in luce i punti in comune tra la storia della Capitale e quella americana. Un assist inaspettato in vista anche del Giubileo del 2025. Roma continua a splendere nonostante la disastrosa gestione di Gualtieri con i romani sempre più infuriati per i continui e incessanti disservizi.