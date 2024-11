Generale Vannacci, siluro contro Schlein: "Fedez? Forse Elly è indigesta..."

29 novembre 2024 a

a

a

"Comunicativamente Vannacci è dieci spanne sopra Elly Schlein, se la mangia", Le parole di Fedez a La Zanzara, su Radio 24, oltre a stupire i conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo che ne hanno viste e sentite di tutti i colori in questi anni, spiazza lo stesso generale Roberto Vannacci. L'europarlamentare della Lega, da Strasburgo, raggiunto dall'agenzia Adnkronos prima si è detto "lusingato dalle parole" del rapper milanese e poi ha ironizzato: "Visto? Avevo ragione io. Il mondo è proprio al contrario", con auto-citazione del suo libro bestseller uscito nella tarda estate del 2023.

Oggi, intervistato dal Corriere della Sera, concede qualche commento in più. "La Schlein potrebbe pure essere indigesta! - esordisce con un'altra battuta - L’uscita di Fedez ha avuto tantissime reazioni concordi. Tra l’altro mi pare che il mio libro (Il mondo al contrario, appunto, ndr) abbia venduto molte più copie di quello della Schlein (L’imprevista, ndr). Almeno nella comunicazione scritta, perciò, sono in vantaggio".

"Noi chi?", "Non vive nella realtà": Cecchi Paone provoca, Vannacci lo stronca | Video

Chissà, il generale-politico potrebbe anche proporre a Fedez di iscriversi alla sua associazione, anche perché "Il mondo al contrario è aperta a tutti". D'altronde, sottolinea Vannacci, "avevo invitato pure Lilli Gruber, quindi figuriamoci se non sarei contento se Fedez aderisse. Sarebbe una mossa non convenzionale". Il Foglio ha ironizzato ricordando alla Schlein che Fedez, un tempo punto di riferimento social del Pd nella battaglia contro il centrodestra, oggi sembra più vicino al "nemico" Vannacci. "Malgrado il caso Paola Egonu", aggiunge il Corsera. "Il caso Egonu nulla ha a che vedere con i diritti civili: alla campionessa di pallavolo non è stato mai negato alcun diritto - puntualizza l'europarlamentare leghista -. Forse Fedez continua a pensarla come prima, solo apprezza uno stile diverso".

Vannacci lo sfotte, Parenzo fa versi strani: scene surreali a La7 | Video

Dopo aver glissato sul famoso bacio omo sul palco dell'Ariston tra Fedez e Rosa Chemical ("Non guardo Sanremo e non conosco Rosa Chemical. Se io mi presentassi in canottiera alla prima della Scala mi caccerebbero. E allora perché lo stesso ragionamento, traslato ad alcuni comportamenti sociali, viene etichettato come omofobia? Ognuno si baci con chi vuole ma evitiamo gli spettacoli strumentali"), Vannacci conclude in grande stile e alla domanda su chi possa preferire tra il suo fan Fedez e l'ex moglie di quest'ultimo, Chiara Ferragni, risponde così: "Io non ho problemi a definirmi eterosessuale convinto e attivista, per cui la risposta è molto ovvia". Chissà, a sinistra, ora potrebbero pure accusarlo di sessismo.