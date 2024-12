Senaldi a 4 di sera, "Ilaria Salis sa qualcosa che noi non sappiamo?"

Roberto Tortora 03 dicembre 2024 a

a

a

Le agitazioni del quartiere Corvetto, a Milano, con l’inseguimento dei carabinieri a Ramy Elgaml, 19enne egiziano che, nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter, hanno scosso il capoluogo lombardo e creato un vespaio di polemiche nell’arco parlamentare.

Il tutto è successo all’alba di domenica, quando il ragazzo si trovava a bordo di uno scooter T-Max, guidato da un amico di 22 anni. I due avrebbero ignorato l’alt di una pattuglia e ne sarebbe scaturito un inseguimento di 8 chilometri, culminato poi nell’incidente stradale che ha causato la morte del giovane. Ad esprimersi in favore del ragazzo è l’europarlamentare di AVS, Ilaria Salis, che chiede “verità e giustizia per Ramy” e, più in generale, commenta così i fatti degli ultimi giorni.

"Non sanno di stare in Occidente": Sgarbi, parole di fuoco sugli immigrati di Milano | Video

“Il quartiere Corvetto è un luogo che conosco bene: un quartiere popolare, multietnico, proletario. Una delle periferie di Milano dove la vita di tutti i giorni non è una cosa semplice. Se gli amici di Ramy e gli abitanti del quartiere non avessero protestato, nessuno avrebbe preso in considerazione la loro sacrosanta richiesta di verità e giustizia… Quando queste persone provano a far sentire la propria voce, non stupisce che le reazioni siano tanto scomposte e cattive. Purtroppo, le narrazioni tossiche – conclude Salis - e le campagne d’odio contro poveri e migranti hanno inquinato a tal punto l’opinione pubblica che non c’è da aspettarsi di meglio".

"Bisogna saperle queste cose": Del Debbio e la "discarica umana": una lezione clamorosa | Video

Non ci sta il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, che a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità di Rete 4 capovolge il discorso di Salis e si scaglia in difesa degli agenti. Queste le parole di Senaldi: “Secondo me la campagna d'odio è contro le forze dell'ordine. Poliziotti e carabinieri non sono persone ricche e hanno rischiato la vita nell'inseguimento per Ramy a 130 km/h e nessuno ha rispetto per questi ragazzi che hanno rischiato la vita per la nostra sicurezza. Dopodiché si chiede verità per Ramy, ma cosa ne sa la Salis? Sa qualcosa che noi non sappiamo?”