M5s, Beppe Grillo invia una lettera a Schlein: in gioco un possibile ruolo di Conte nel Pd

Nel bel mezzo della guerra tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il comico genovese si rende protagonista di una mossa teatrale tipica del suo repertorio. Stando a quanto apprende LaPresse, il Garante del M5s ha infatti inviato una lettera in busta chiusa al Nazareno. Ma c'è dell'altro. Sembra che la missiva sia indirizzata solo e soltanto alla segretaria del Pd Elly Schlein. I contenuti sono al momento top secret, ma la missiva di Grillo conterrebbe riferimenti diretti a Conte e a un possibile ruolo del leader M5s nel Partito democratico.

Intanto, all'interno del Movimento fondato da Grillo si sta combattendo una battaglia colpo su colpo. "Ma funghi dove siete? Non ce n'è funghi... si sta facendo sempre più complessa la ricerca... non ce n'è traccia... io non lo so se riuscirò ad arrivare in tempo a domenica alle 22 quando scade il voto per l'assemblea costituente di Conte: andate avanti voi a votare, voi che avete deciso di cancellare l'identità del Movimento 5 stelle cancellando il limite ai due mandati". Così in un video pubblicato su inscena in un boschetto una raccolta di funghi l'ex ministro pentastellato Danilo Toninelli stigmatizza ancora una volta il voto dell'assemblea costituente che in queste ore si sta esprimendo nuovamente dopo la richiesta di Beppe Grillo di ripetere le votazioni.

"Senza questo limite non è più il M5s, è il partito di Conte", aggiunge Toninelli proseguendo il siparietto nella boscaglia: "Guardate qua, io non ce la faccio ragazzi a rientrare per domenica, andate avanti voi, che io continuo a cercare i funghi".