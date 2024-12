Schlein a Pomigliano, difende Landini: "Attacchi indecenti", fa asse con chi invoca la rivolta

06 dicembre 2024 a

Si collega con L'aria che tira su La7, Elly Schlein, per dimostrare anche ai telespettatori di David Parenzo il grande attivismo del Pd sul piano sociale. La segretaria dem è stata, a suo modo, fortunata, perché è arrivata a Pomigliano d'Arco proprio nel giorno in cui Stellantis annuncia il licenziamento collettivo di 97 operai di Trasnova, ditta del settore della logistica e dei trasporti a cui il gruppo guidato da John Elkann ha disdetto l'ultima, vitale commessa segnandone di fatto una crisi pesantissima.

Secondo Schlein è il segno del disimpegno di Stellantis nel Paese. Parole forti che la segretaria pronuncia con alle sue spalle il presidio degli operai di Trasnova, circondata dalle casacche della Fiom-Cgil. "Non arrivate un po' troppo tardi?", la incalza giustamente il giornalista del Corriere della Sera Massimo Franco dallo studio. Lei svicola, balbetta un po'. L'imbarazzo è palpabile, perché il suo Pd è rimasto spesso lontano dalle questioni economiche preferendo campagne politiche sui diritti sociali o sul rischio fascismo.

Di sicuro, molto più sicura la posizione dei dem su Maurizio Landini, il segretario della Cgil anche lui accusato di essere stato troppo morbido con Stellantis, forse per garantirsi buona stampa dai due giornali di casa Gedi, Repubblica e Stampa.

