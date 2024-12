Giuseppe Conte attacca Grillo: "La lettera a Schlein? Arrogante", volano parole grosse

06 dicembre 2024 a

"Ne so quanto voi" della lettera di Beppe Grillo ad Elly Schlein: "A Grillo le battute non mancano, ma questione è seria. Se ci dovessimo basare sulle battute, potrei scrivere io a Mario draghi per proporre Grillo per un contratto di consulenza. Ma è una questione seria, riguarda una comunità che si sta dimostrando adulta e matura. Forse è questo che il garante non riesce ad accettare".

Così Giuseppe Conte al Tg2 Post risponde una domanda sulla lettera di Grillo a Schlein. Una lettera che ha ulteriormente fatto deflagrare lo scontro tra i due a "urne" aperte per la costituente dei Cinque Stelle. "C’è un equivoco di fondo, questo progetto meraviglioso - e nessuno potrà mai togliere il merito a Beppe Grillo che ne rimane fondatore come ruolo storico - è una comunità politica, non è una setta religiosa o paramilitare, non è la casa di un singolo fondatore. Il movimento è morto? C’è una costituente con 22mila contributi. Siamo in tempi di apatia, di disaffezione, di rabbia, frustrazione e sfiducia nella politica", ha aggiunto. "Non è un gesto di arroganza dire che questa comunità è morta? Non proprio ha senso. Assolutamente, questa comunità vuole incidere, vuole cambiare il Paese e ha indicato la strada". Insomma lo scontro resta apertissimo.