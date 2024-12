Trump e Musk a Parigi, Salvini: "Il fegato dei radical chic che si contorce"

07 dicembre 2024 a

"A Parigi sono arrivati anche Donald Trump e Elon Musk. Immagino il fegato e le budella che si contorcono da parte di qualche radical chic ma questo è il bello della democrazia": Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti, lo ha detto durante una diretta su Facebook riferendosi alla presenza del presidente americano e del ceo di Tesla alla riapertura della cattedrale Notre Dame di Parigi. Il monumento ha riaperto le sue porte dopo l'incendio del 2019 e i successivi lavori di restaurazione.

Il vicepremier, poi, è tornato su argomenti nazionali. In particolare, parlando del nuovo codice della strada, a lui molto caro, ha voluto smentire un'informazione circolata negli ultimi giorni: "Sulle multe non ci sono mega aumenti, come ho letto sui giornali. Aumentano invece in modo particolare le multe per chi ruba il posto ai disabili, multe salate per chi occupa il posto dei disabili". Sulla questione sicurezza a Milano invece: "Spero che il prossimo sindaco abbia un piglio diverso", ha detto rispondendo a una domanda di un utente che gli chiedeva di "ripulire Milano". Infine un passaggio su Stellantis: "E' un'impresa che ha chiesto denaro pubblico agli italiani, ha chiuso le fabbriche ed è andata all'estero. Non è esattamente il mio modello d'impresa".