Meloni e Trump, cosa si inventano a Repubblica su quella foto

A Damasco è caduto il regime di Assad. "Però c'è poco da festeggiare, perché sì viene meno un regime orribile ma arrivano i qaedisti, arrivano i jihadisti".

"E' abbastanza patetico - tuona Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi, lunedì 9 dicembre - che da una parte ci siano le vedove dell'aguzzino Assad, ma è ancora più patetico che ci siano quelli che cercano di spiegarci che sì, sono jihadisti, ma sono moderati, perbene, salutano eccetera. E' francamente imbarazzante questi capotifosi della soluzione peggiore. Una volta si andava alla ricerca del male peggiore...".

Il problema, sottolinea il direttore editoriale di Libero, riguarda anche l'Unione europea: "Comincia male anche la neo-Alta rappresentante degli Affari esteri Ue, la commissaria finlandese Kallas, che si è felicitata e ha detto che interloquirà con i partner costruttivi in Siria. Immaginatevi la distinta signora estone in cerca di partner costruttivi tra i jihadisti. Ma dove caz***o vogliamo andare. Per citare Kissinger e una sua rasoiata ai tempi della guerra tra Iran e Iraq: è un peccato che non possano perdere entrambe le parti".

Echi della serata a Notre Dame: "Macron per cavarsi dagli impacci domestici ha cercato di riciclarsi come facilitatore di un colloquio tra Trump e Zelensky. E sul piano interno, il bilaterale tra Meloni e Trump. Che obiettivamente dà un segno di possibile centralità italiana. Invece Repubblica, come aveva fatto domenica la Stampa, sminuisce la situazione: 'Meloni è corsa per una photo-opportunity'. Ma non paiono stare così le cose, anzi con Germania e Francia se non collassanti almeno declinanti Roma ha la possbilità di svolgere un ruolo centrale nella interlocuzione con Trump".

Politica interna: Grillo ha perso contro Conte, vedremo come reagirà. Ma la notizia di giornata è un'altra: "Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, secondo La Stampa, avrebbe un futuro politico. Scelto dal centrosinistra, confermato dal centrodestra anziché essere cacciato, che continua a mandare lettere minacciose ai contribuenti anziché seguire la linea di un Fisco amico e che ora avrebbe anche un futuro politico con il centrosinistra. Ditemi voi: ma dove caz***o vogliamo andare?".