Giuseppe Conte rosica: "Meloni la più potente d'Europa? Il punto più basso"

11 dicembre 2024 a

a

a

Meloni? La personalità politica più potente d'Europa. A dirlo è Politico. E giù rosicate a sinistra che non si vedevano da tempo, forse dal settembre 2022 quando il centrodestra vinse le elezioni politiche.

Già, perché in pochi giorni (e poco prima delle feste di Natale), il premier mette in bacheca due "trofei": il primo è appunto quello di "Politico", il secondo è quello dei dati Ocse sull'occupazione che fanno registrare il più basso tasso di disoccupazione in Italia dal 1983. Ma a quanto pare tutto ciò crea nervosismo dalle parti delle opposizioni, soprattutto tra i Cinque Stelle già tesissimi per la guerra intestina tra Conte e Grillo.

"Meloni è la persona più potente d'Europa". Politico la incorona e fa impazzire la sinistra

E Giuseppi non riesce a tenersi dentro la rosicata, così la spara: "Che livello, che corsa al ribasso stiamo facendo» se Meloni è la politica più potente d’Europa? "Al di là della polemica politica, mi chiedo qual è il progetto che ha portato in Europa Giorgia Meloni, che non può essere lo spot albanese o il piano Mattei ridicolo, dove ci sono i tradizionali sei/sette progetti di Eni e se non fosse per bonifiche non ci sarebbe nulla?". E ancora: "Cosa ha portato in termini di progettualità, di visione - aggiunge -, se non difendere con le unghie e con i denti quello che spettava all’Italia, ovvero un commissario? Non c’è nulla. Qual è l’orizzonte di azione? Cosa ha portato per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, qual è la posizione di Meloni?". Insomma, forse avrebbe fatto una figura migliore a tacere...