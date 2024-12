Giancarlo Giorgetti, l'annuncio: "Ires premiale", cosa cambia sulle tasse

12 dicembre 2024 a

Sul fronte fiscale potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione. "Credo che si debba puntare sugli investimenti, come per l’Ires premiale, in cui sostanzialmente si dice se tu imprenditore hai fatto degli investimenti per distribuirli, li tiene in azienda o li investi in occupazione ottieni uno sconto sulle tasse. Un meccanismo apparentemente semplice, che vogliamo semplice: aspettate tra sabato e domenica, qualcuno sarà costretto a fare nottata, vedrà la luce. Abbiamo lavorato e ci siamo arrivati", ha annunciato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando dal palco di Atreju parlando della legge di bilancio.

Il titolare di via XX Settembre ha aggiunto: "Confermo la copertura da 400 milioni di euro per l’Ires premiale nella legge di bilancio. La volontà del governo - ha aggiunto - è quella di premiare gli investimenti. Invito a valutare questo sommandolo allo Zes, a 4.0 che continua a funzionare e a 5.0 che speriamo di sbloccare. Quello che continuiamo ad auspicare è uno spirito industriale. La politica industriale la fanno gli investitori, non lo Stato". Poi, sempre il ministro, ha affermato: "ugli investimenti il 4.0 non e scomparso. Sul 2024 abbiamo speso molto di piu di quanto stanziato per il 5.0. Il 5.0 ha un regolamento complicato, per definire misura a livello europeo abbiamo impiegato 3-4 mesi, per renderla piu semplice ieri e arrivato beneplacito per le modifiche che entreranno domani o dopodomani in un emendamento che la fa partire concretamente".