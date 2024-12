Referendum cittadinanza, Magi contro Meloni: "Non solo al suo amico Milei"

13 dicembre 2024 a

a

a

"Con il referendum, la presidente Meloni non consentirebbe di prendere la cittadinanza solo al suo amico Milei, ma anche a chi in Italia è nato e lavora": Riccardo Magi, segretario di +Europa, lo ha detto durante una conferenza stampa alla Camera. Il riferimento è alla notizia del giorno, il conferimento della cittadinanza al presidente argentino, e alla recente decisione della Cassazione, che ha dato il via libera al referendum sulla cittadinanza, dichiarando conforme a legge la richiesta di consultazione popolare sul "dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana".

"Intanto - ha proseguito Magi - il Presidente argentino Milei celebra il fatto di aver ricevuto la cittadinanza del nostro Paese. A noi interessa l’intollerabile discriminazione nei confronti di tanti altri ragazzi che l’avranno solo dopo molti anni, un insulto nei loro riguardi". Infine un riferimento, fuori contesto, al video in cui Milei ha una motosega in mano, prima dell'elezione a presidente dell'Argentina: "Forse anche loro, metaforicamente, devono prendere una motosega in mano".

"Abbiamo di fronte la possibilità di una primavera referendaria per il nostro paese, i cittadini italiani saranno chiamati a dire la loro su una serie di questioni centrali, a partire dalla cittadinanza", ha sottolineato Magi. Che poi ha attaccato la premier Giorgia Meloni: "Nonostante dica di essere sempre estremamente rispettosa della voce del popolo, in realtà ha paura e si nasconde dietro al quorum o meglio l'astensionismo".